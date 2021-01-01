أوقعت خرائط غوغل واحدا من أخطر عناصر عصابات المافيا الإيطالية في قبضة الشرطة بعد أن ظل هاربا لنحو 20 عاما، حسبما قال محقق لرويترز، الأربعاء.
وبعد تحقيق على مدى عامين، تم اقتفاء أثر جيواتشينو جامينو (61 عاما) في مدينة غالاباغار بإسبانيا التي كان يعيش فيها باسم مزيف. وتقع المدينة قرب العاصمة مدريد.
كانت صورة شارع على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يشبهه أمام متجر للفواكه هي الخيط الأول الذي التقطته الشرطة لبدء تحقيق أعمق.
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التعليقات على ظل هاربا لنحو 20 عاما.. و"خرائط غوغل" فضحته
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