"التعليم" تبدأ محاضرات توعوية عن كيفية حصول الطلاب على منح بالجامعات الأمريكية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه في ضوء اهتمامها بالنهوض بالتعليم والبحث العلمي في مصر وبناءا على ما تم مناقشته مع الامديست وقطاع التتليم العام بوزارة التربية والتعليم ، تبدأ المحاضرات التوعوية التي تستهدف كيفية حصول الطلاب على منح دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وينفذ هذه المحاضرات مكتب الاستشارات التعليمية بإميديست مصر وقسم التبادل الثقافي بالامديست وذلك من خلال :



- تزويد الطلبة بالمعلومات الكافية التي ستمكنهم من الحصول على منح داسية بالجامعات الامريكية من خلال عمل محاضرات توتوية اقدم في صورتين ، الاولى من خلال زيارة فعلية لكل مدرسة مدتها ساعتين يتم من خلالها عرض كيفية المنافسة كطلاب دوليين لتأهيلهم للمنح الدراسية بالولايات المتحدة الامريكية ، والصورة الثانية تكون مجموعة من اللقاءات التي ستقام عن بعد من خلال تطبيق زوم وذلك لعرض معلومات اكثر تحديدا عن كيفية كتابة المقالات الشخصية ، السير الذاتية وكيفية اختيار المهن والتخصصات ومعلومات عن مهارات التواصل عن طريق البريد الالكتروني مع مكاتب القبول واجتياز المقابلات.

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التعليم تنظم دورات تدريبية لدعم دمج الطلاب ذوى الإعاقات البصريةوأوضحت وزارة التعليم، أن المديريات المستهدفة هي (القاهرة - الجيزة- الاقصر - اسوان - قنا - سوهاج- المنيا - اسيوط - بني سويف - الشرقية - الغربية - الاسكندرية - السويس - القليوبية - الدقهلية - البحيرة) كمرحلة اولية وتستكمل باقي المحافظاا في مرحلة قادمة ويتم اختيار المدارس المستهدفة في ضوء التنسيق بين المديريات التعليمية وقطاع التعليم العام ، مشيرة الى ان الفئة المستهدفة هي طلبة الصف الثالث الاعدادي والصفين الاول والثاني الثانوي.