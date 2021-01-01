4 توجيهات من رئيس جامعة جنوب الوادي في امتحانات نصف العام

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صورة الخبر: جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي


شدد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة اتباع طلاب و طالبات الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة ، لمتابعة أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021/2022 ، و برفقته الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، امتحانات كلية الحقوق ، حيث يؤدى طلاب الفرقة الثانية انتظام والبالغ عددهم حوالى 2579 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثانية انتساب وعددهم 267 وانتساب عام وعددهم 57 طالب وطالبة ، فيما يؤدى حوالى 56 ألف طالب وطالبة الامتحانات بمختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ، أهمية الانضباط في اللجان و ضرورة توفير سبل و وسائل الراحة للطلاب فى اللجان وتوفير التأمين اللازم والتدابير الخاصة لراحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، إن نتائج الامتحانات سوف يتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح و الرصد، مع ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس للرد على كافة استفسارات و تساؤلات الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

المصدر: elbalad

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