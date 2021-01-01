بدٱت كليات جامعة حلوان اعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا ، وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.
وصرحت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء امتحانات الدراسات العليا بكافة البرامج للفصل الدراسى الاول ابتداء من يوم ١٦ يناير ٢٠٢٢ ، و انه تستمر حتى يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٢ .
ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة حديثة تثبت عدم الإصابة كورونا، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم.
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التعليقات على خدمة اجتماعية حلوان: امتحانات الدراسات العليا 16 يناير
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