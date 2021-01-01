خدمة اجتماعية حلوان: امتحانات الدراسات العليا 16 يناير

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خدمة اجتماعية حلوان


بدٱت كليات جامعة حلوان اعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا ، وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.

وصرحت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء امتحانات الدراسات العليا بكافة البرامج للفصل الدراسى الاول ابتداء من يوم ١٦ يناير ٢٠٢٢ ، و انه تستمر حتى يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٢ .

ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة حديثة تثبت عدم الإصابة كورونا، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم.

كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات في حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم ، و تم تجهيز عيادات بالجامعة و عربات اسعاف متنقلة لمساعدة الطلاب فى حال إصابة أى طالب بوعكة صحية أو ظهور أعراض على أى طالب .

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وقد تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان كم تم تجهيز الية لتعقيم اللجان بين الفترات و بصفة مستمرة حرصا على سلامة الطلاب .

كما قد اكدت كافة الكليات على الطلاب بضرورة مغادرة الجامعة فور انتهاء الامتحان الخاص بهم منعا للزحام و التكدس وذلك حرصا من الجامعة على سلامة طلابها .

المصدر: elbalad

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