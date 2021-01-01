طارق شوقي: لا تعيين لـ معلمين جدد في الوقت الحالي |شاهد



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود مسابقة لتعيين مدرسين جدد، قائلا"هذه الأخبار عاريه تماما من الصحة، ولايوجد تعيين لمعلمين خلال الفترة الحالية".





وأضاف طارق شوقي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يعرض عبر شاشة "ETC"، مساء اليوم الاربعاء، أنه لايوجد أي وظائف شاغرة داخل وزارة التعليم، لتعيين معلمين جدد في الوقت الحالي.



وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه جاري عرضها علي رئاسة مجلس الوزراء.