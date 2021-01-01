

هل الحصول على الجرعة التنشيطية ضروري ؟.. وأى الفئات بحاجة لها هل الحصول على الجرعة التنشيطية ضروري ؟.. وأى الفئات بحاجة لها





هناك العديد من الآراء حول أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية لللقاح كورونا مما جعل أيضا الخبراء ينقسمون في الآراء حول مدى أهميتها، بالرغم من وجود توصيات رسمية لأخذها، وفي التقرير التالي سنقوم بالرد على هذا الجدال ما إن كانت الجرعة التنشيطية ضرورية أم لا..



أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية

بعدما ظهر متحور اوميكرون عاودت الإصابات بعدوى فيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى في العديد من بلدان العالم خاصة في أوروبا، مما جعل أغلب الخبراء ينصحون بالحصول على الجرعة التنشيطية ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

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وبدأت حملات التطعيم بالجرعة التنشيطيه في العديد من البلدان وكان أولها الولايات المتحدة ووصولا إلى ألمانيا وبلدان عربية كالمغرب وتونس ودول الخليج وغيرها.وفي البداية جرى الحديث عن تطعيم المتقدمين سنّا والمرضى بشكل مزمن أو بنقص المناعة، ولكن بعد ذلك بدأت توصيات تصدر تباعاً حول أهمية أخذ الجرعة التنشيطيه بالنسبة لجميع الفئات العمرية.وهذا التطور أحدث تساؤلات وإحباطأً شديداً لدى الكثيرين من العامة، والذين يعتقدون أن نهاية الجائحة اقتربت، خاصة وأنه عند بداية التطعيم قدمت العديد من الشركات لقاحاتها على أنها فعالة بنسبة تزيد عن تسعين بالمائة ضد المتحورات الجديدة من فيروس كورونا .ويتساءل بعض الخبراء، عن الاستنادات التي طرحت حول مدى ضرورة أخذ الجرعة الثالثة أو التنشيطية.وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، إن الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطيه من سينوفارم وسيكون البديل متوفر من بين لقاحات سينوفاك أو استرازينكا أو فايزر أو موديرنا.وأما الحاصلين على جرعتين من سينوفاك يمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطيه من لقاح سينوفاك وسيكون البديل متوفر من بين لقاحات سينوفارم او استرازينكا او موديرنا أو فايزر.وبينما الحاصلين على جرعتين من استرازينكا يمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطيه من استرازينكا وسيكون البديل متوفر من بين لقاحات فايزر أو موديرنا.أما الحاصلين على جرعتين من سبوتنيك فالجرعة الثالثة التنشيطيه تكون من استرازينكا او موديرنا ولا يوجد بديل في حالة عدم وجود النوعين من اللقاحات.والحاصلين على جرعتين من جونسون فإن الجرعة الثالثة تكون من جونسون وسيكون البديل متوفر من بين لقاحات استرازينكا او فايزر أو موديرنا.والذين حصلوا على جرعتين من فايزر فتكون الجرعة الثالثة من فايزر، وفي حالة عدم توفرها وسيكون البديل متوفر من بين لقاحات موديرنا أو استرازينكا .وبالنسبة للحاصلين على لقاح موديرنا، فالجرعة الثالثة ستكون من موديرنا وسيكون البديل متوفر من بين لقاحات فايزر واسترازينكا.وكشفت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أن الجرعة التنشيطية من لقاحها المضاد لـ كورونا، سجلت فعالية نسبتها 95.6 بالمئة ضد الفيروس ومتحوره "دلتا".وقالت الشركتان إن الاختبارات التي لم تتم مراجعتها من شركات أخرى شملت عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة.وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركتا "مودرنا" و"جونسون آند جونسون" وقولها إن على الأمريكيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح الذي جرى تطعيمهم به أساسا كجرعة تنشيطيه.وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد صرحت باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح "فايزر" و"بيونتيك" بعد ستة أشهر على الأقل من التطعيم بالجرعتين لزيادة الحماية للمسنين فوق 65 عاما فأكثر والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة.