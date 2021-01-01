شاهد ردة فعله! .. لحظة النطق بحكم الإعدام على سفاح الإسماعيلية

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لحظة النطق بحكم الإعدام على سفاح الإسماعيلية

نشر نشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للحظة حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقا على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بسفاح الإسماعيلية.

وظهر سفاح الإسماعيلية هادئ الطباع خلال جلسة النطق بالحكم، وردد في النهاية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمدلله".

وكانت محكمة الجنايات، قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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