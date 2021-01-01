

تعمل على تجميد جهازك.. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد تعمل على تجميد جهازك.. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد

كشف باحث متخصص في مجال الأمن الإلكتروني ثغرة أمنية خطيرة يمكنها تدمير هواتف آيفون وأجهزة آيباد من خلال تجميدها تماما مما يفقد المستخدم القدرة على استخدامها وتعطيلها بشكل كلى.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن الباحث الأمنى تريفور سبينيولاس، اكتشف ثغرة أمنية في تطبيق المنزل الذكى HomeKit قال إن الثغرة تعمل على تجميد هواتف آيفون لتصبح في النهاية غير قابلة للاستخدام.



وأضاف سبينيولاس أن الثغرة تؤثر على جميع هواتف آيفون التى تعمل بأنظمة تشغيل بدءا iOS 14.7 إلى أحدث إصدار من آبل 15.2 iOS ، وأن شركة آبل على دراية بوجود الثغرة ومدى تأثيرها على الهواتف منذ شهر أغسطس الماضى.

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ويمكن استغلال الثغرة التى تسمى doorLock في تطبيق HomeKit من قبل الهاكرز الذين يقومون بإعادة تسمية التطبيق من خلال استغلاله عن طريق إرسال دعوة إلى مستخدم آخر تحمل اسم طويل للغاية ، كما يمكن نشر هذه الثغرة بين الهواتف.ويمكن للمستخدمين رفض الدعوات العشوائية لتطبيقات HomeKit على هواتف آيفون وأجهزة آيباد لتجنب التأثر بالثغرة الأمنية، كما يمكن الذين يستخدمون بالفعل أجهزة منزلية ذكية أيضًا حماية أجهزتهم عن طريق تعطيل الإعداد Show Home Controls بعد الانتقال إلى مركز التحكم.وإذا كنت مستهدفًا بالفعل من قبل أحد المهاجمين ، ينصح الباحث بأنه يمكنك حل المشكلة بعد استعادة الهاتف المتأثر من Recovery أو وضع DFU وإعداده كالمعتاد دون التسجيل في حساب iCloud الخاص بك، وبمجرد التسجيل ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى iCloud من الإعدادات ثم تعطيل المفتاح المسمى Home فورًا بعد تسجيل الدخول.