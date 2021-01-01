سوني تطلق سماعات الأذن WF-C500 اللاسلكية في المنطقة

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سوني تطلق سماعات الأذن WF-C500 اللاسلكية في المنطقة

أعلنت شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن إضافة سماعات الأذن WF-C500 إلى مجموعتها من سماعات الأذن اللاسلكية في المنطقة. حيث تأتي بتصميم صغير الحجم وخفيف الوزن وتوفر 10 ساعاتٍ متواصلة من عمر البطارية إضافة إلى علبة شحن تتيح الحصول على 10 ساعات أخرى.

وتتمتع سماعات سوني بوحدة مضخم صوت قياس 5.8 مم مع نطاق استجابة ترددية بين 20 – 20000 هرتز. كما تدعم تطبيقات المساعد الصوتي سيري ومساعد جوجل الصوتي، بالإضافة إلى دعمها معيار IPX4 لمقاومة الماء، ودعم ترميز AAC، وتقنية DSEE Extreme من سوني لتحسين جودة الصوت إلى جانب تقنية 360 Reality Audio.

مزايا إضافية مع سماعات الأذن WF-C500:
حجم صغير، وصوتٌ ضخم: تتميز سماعات الأذن بتصميمٍ صغير الحجم، ووظائف سهلة الاستخدام، وجودة صوتٍ عالية. وبفضل تقنية DSEE (محرك تحسين الصوت الرقمي)، تستعيد سماعات الأذن الصوت ذو التردد العالي لخلق تجربة استماعٍ أفضل. كما تتيح للمستخدمين إمكانية تخصيص الصوت حسب رغبتهم باستخدام معادل الصوت في تطبيق “Sony | Headphones Connect”.
مريحة وتلائم الأذن بصورةٍ آمنة: تتمتع سماعات الأذن WF-C500 بتصميمٍ صغيرٍ وخفيف، وتلائم الأذن بصورةٍ آمنة.
علبة شحن صغيرة الحجم: تتمتع علبة الشحن الأسطوانية بحجمٍ صغير وسهولة الحمل في الجيب أو الحقيبة ليتمكن المستخدمون من اصطحابها بأي مكان. بينما يمنحها غطاءها الشفاف ذو الزجاج المصنفر مظهرًا جميلًا.
التوفر
ستتوفر سماعات الأذن WF-C500 باللونين الأسود والأبيض في مختلف متاجر سوني ومنافذ التجزئة المحلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

المصدر: عالم التقنيه

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