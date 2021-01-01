

مرسيدس ستوفر أسقف الطاقة الشمسية لسياراتها من 2024 مرسيدس ستوفر أسقف الطاقة الشمسية لسياراتها من 2024

مع تدشين سيارتها الكهربائية الاختبارية Vision EQXX أعلنت مرسيدس عن تقنية ألواح الطاقة الشمسية لسياراتها وأكدت أنها ستصل للسيارات الإنتاجية.



تقول مرسيدس أن الطاقة الشمسية يمكن أن تضيف لـ Vision EQXX مدى يصل إلى 25 كيلومتراً في اليوم. ووضحت أن نظام الطاقة الشمسية الخاص بها هو نظام فريد لأنه يختزن الطاقة في بطارية مستقلة، والتي تزود نظام التكييف ونظام المعلومات والإضاءة والصوت وغيرها من الأنظمة بالطاقة، بينما تقوم بطارية الجهد العالي الأساسية بتغذية المحركات ما يزيد من كفاءة جميع الأنظمة بشكل مستقل وكفاءة السيارة بشكل عام.



يقول Markus Schafer كبير مسؤولي التكنولوجيا في مرسيدس “سيتوفر للعملاء في المستقبل فرصة لاختيار الأسقف الزجاجية الكاملة أو الألواح الشمسية والتي هي جذابة للغاية من الناحية الجمالية، وتوفر في نفس الوقت طاقة إضافية للبطارية”. وأضاف موضحاً كيفية تطوير النظام “نحن نعمل مع معهد الأبحاث الألماني Fraunhofer الذي طور معنا الألواح الشمسية وسقف الألواح الشمسية الفعال للغاية الذي سنضعه في سياراتنا في المستقبل، سيبدأ ذلك في عام 2024”.