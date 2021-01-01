تحظى سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة داخل الأسواق العربية خاصة السوق السعودي، الذى يضم مجموعة سيارات قوية من موديلات2021، من أبرزهم الأيقونة تويوتا برادو موديل 2022، ذات القدرات القوية والتصميم الخارجي المبهر بالإضافة للمساحة الداخلية الرحبة.
وتتمتع سيارة تويوتا برادو موديل 2022 بأكثر من محرك، الأول سعة 2.8 لتر، يولد قوة حصانية مقدارها 201 حصان، ويبلغ أقصى عزم دوران 500 نيوتن/متر، تحتوي على محرك مزدوج التيربو رباعي الاسطوانات، أما الاخر سعة 2.7 لتر، يولد قوة تبلغ 161 حصان، وعزم دوران يصل إلى 246 نيوتن/متر، يعملان بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي.
وتحتوي سيارة تويوتا برادو موديل 2022 على مصابيح أمامية انسيابية صغيرة الحجم بشكل جديد، وعجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، و 20 بوصة، زر بدء التشغيل، والذي يعمل من خلال ماسح ضوئي لبصمات أصابع السائق، بالإضافة إلى عدد من الأزرار لتغيير وضعية القيادة.
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التعليقات على أسعار ومواصفات تويوتا برادو موديل 2022 في السعودية.. صور
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