يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 1 - 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.6388 جنيه، والبيع 17.7799 جنيه.
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