

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 1 - 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.



كما سجل اليورو للشراء 17.6388 جنيه، والبيع 17.7799 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

الجنيه الإسترليني للشراء 21.15 جنيه، والبيع 21.312 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2975 جنيه، والبيع 12.3957 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3712 جنيه، والبيع 2.3904 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7621 جنيه، والبيع 1.7762 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.7158 جنيه، والبيع 1.731 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0593 جنيه، والبيع 17.1947 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.4549 جنيه، والبيع 13.5795 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.303 جنيه، والبيع 11.4021 جنيه