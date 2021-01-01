انتشرمقطع فيديو موجة من السخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق لحظة مثيرة لا نراها إلا في الأفلام بين بطة وكلب.
كان الكلب يحاول اصطياد البطة، لكنه لم يعلم أنها بطلة الأوسكار في التمثيل، فقد سقطت على الأرض وكأنها ميتة مما اضطره للابتعاد عنها.
وبمجرد ابتعاد الكلب وفي الوقت الذي يظن المشاهد أنها قد ماتت بالفعل، تقف البطة مرة أخرى وتركض مما يثير جنون الكلب.
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التعليقات على تتظاهر بالموت لتجنب هجوم كلب | فيديو
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