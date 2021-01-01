احذر مضاعفات تناول أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم



أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم

حذر الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب من مضاعفات أدوية الضغط.



وأوضح أن بعض المرضى يشتكون أحيانًا من كثرة التبول وتورم في أماكن بالجسم أو أن هناك تأثيرًا لأدوية الضغط بالنسبة للرجال على القدرة الجنسية مشيرًا إلى ضرورة الرجوع إلى الطبيب المعالج للتأكد من أن تلك الأعراض لها علاقة بأدوية الضغط أم لا لأنه أحيانًا تكون أدوية الضغط بريئة من أي أعراض تظهر على المريض.





قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن أدوية علاج ارتفاع الضغط لها بدائل متعددة يمكن الاختيار منها.وكشف الدكتور باسم ظريف عن طرق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم منها أولًا الالتزام بتناول الدواء الذي يصفه الطبيب دون تأخير بجرعات منضبطة.وحذر من التوقف عن تناول العلاج دون استشارة للطبيب والمتابعة مع الطبيب.أشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر في شرايين القلب لافتا إلى أنه يجب الحفاظ على معدل ضغط الدم.وأضاف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤثر في كل أعضاء الجسم حيث يؤثر في شرايين المخ ويسبب جلطات في المخ كما يمكن أن يحدث جلطات وذبحات صدرية.وأكد استشاري أمراض القلب أن الحفاظ على ضغط الدم يحافظ على كل أعضاء الجسم.وتوفر وزارة الصحة خدمة الكشف عن الأمراض المزمنة مجانًا داخل مكاتب وزارة الصحة ما يقرب من ٤٥٠٠ مكتب صحة في المحافظات.وقالت وزارة الصحة إن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء وليس مؤشرًا لترك العلاج ولكن يعني فعالية العلاج والدواء وأهمية الاستمرار عليه.وأوضحت وزارة الصحة أن نمط الحياة الصحي يزيد من فاعلية العلاج الذي يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم ووجهت عدة نصائح للحماية من ارتفاع ضغط الدم.وتشمل النصائح:١-الحفاظ على مواعيد العلاج.٢- عدم الامتناع عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.٣- البعد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.٤- تناول الخضار والفواكه الطازجة التي تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم مع ارتفاع ضغط الدم.٥- تناول الخضراوات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.٦- الالتزام بالمشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع مما يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم.٧- شرب الماء وخاصة في الصيف لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك إلى زيادة لزوجة الدم والجلطات.٨- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء.