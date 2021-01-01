أزمة تتسبب في تعديل موعد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون

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صورة الخبر: منتخب مصر
منتخب مصر

أدى المنتخب الوطني تدريبًا مسائيًّا ركز على النواحي البدنية بإحدى القاعات المتخصصة بمقر إقامته ضمن برنامجه خلال معسكره المغلق حتى موعد سفره إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.



وشارك في المران جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للسفر، فيما ينتظر أن ينضم إليهم غدًا محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه"، فيما تقرر أن يكون تدريب الغد مغلقًا.



أزمة تتسبب في تعديل موعد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون
تقرر سفر منتخب مصر الوطني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررًا، فيما حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة الاتحاد الأفريقي CAF على هذا التعديل باعتباره اضطراريًّا وخارج عن إرادة البعثة المصرية.

المصدر: vetogate

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