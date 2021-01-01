طريقة تنظيف الكرشة فى خطوات بسيطة



طريقة تنظيف الكرشة طريقة تنظيف الكرشة



تنظيف الكرشة من الأمور التى تهتز بها ربات البيوت مثيرا، لأن تنظيف الكرشة يترتب عليه مذاق مميز وشهى للكرشة عقب طهيها، لذا تهتم ربات البيوت كثيرا بخطوات تنظيف المرشة.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تنظيف الكرشة.



مكونات تنظيف الكرشة:

ماء مغلي

خل أبيض

عصير ليمون

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طريقة تنظيف الكرشة:-- نحضر حلة ونضع بها ماء، ونضعها على النار حتى الغليان.- ثم نضع الكرشة في الماء المغلي على النار، ونقلب سريعا.- ثم ننظر قليلا حتى تزول الأوساخ من على الكرشة، أي لمدة دقيقة وليس أكثر.- ثم ننشل الكرشة من الماء المغلي، ونكشطها بالسكين لتنظيفها جيدا وجعلها بيضاء اللون.- ثم نغسلها أسفل الماء الجاري.- ثم ننقع الكرشة في الخل وعصير الليمون، مع ليمونة مقطعة 4 قطع، ونفرك الكرشة جيدا.- ثم نترك الكرشة في الخل والليمون لمدة نصف ساعة.- ثم نغسلها مرة أخيرة أسفل الماء الجاري، ثم نقطعها حسب الرغبة ونبدأ طهيها بعد ذلك حسب الرغبة.- حيث يمكن سلقها ووضعها في الصلصة، أو سلقها وتحميرها في الزبد، وفي كل الأحوال هي طيبة المذاق.- ويمكن عمل الكرشة بجانب حلويات المدبح أي الفشة والكلاوي والقلوب، وذلك من خلال سلقهم وتشويحهم في الزبد مع البصل والثوم ثم إضافة التوابل المفضلة، ويقدم الطبق ساخنا.ولعمل الكرشة بالحمص والصلصة:-- حيث نحضر الكرشة بعد أن نغسل الكرشة بالطريقة السابقة، ونقطعها حسب الرغبة، نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع بها الكرشة.- نضيف الحبهان إلى الكرشة، ونتركها تنزل الماء الموجود بها، ثم نغسل الكرشة ونتخلص من ماؤها فى الحلة.- ثم نبشر البصل ونفركه بالفلفل الأسود والحبهان وقليل جدا من الملح.- ثم الحلة نسخنها ونضيف فيها سمن أو زيت.- ثم نضيف الكرشة ونشوحها جيدا، ثم نضيف لها البصل المبشور المتبل، ونقلب.- ثم نترك الكرشة على نار هادئة جدا.- ثم نحمر الثوم في مادة دهنية، ونضيف لها عصير الطماطم، ونقلب.- ثم نضيف الكرشة للصلصة بعدها والحمص، ونتركها علي النار حتى تغلي وتنضج.- ثم نتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات.- ثم نشعل فحمة، ونضعها في طبق ونضع الطبق في حلة الكرشة، ونطفئ الفحم بالزيت أو السمن المذاب ونغطيها لمدة 15 دقيقة.- ثم نرفع الكرشة من على النار، وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض.