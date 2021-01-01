محافظ أسوان يقرر تأجيل امتحانات النقل إلى 10 يناير الجارى

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تأجيل امتحانات النقل للصفوف الخامس والسادس الابتدائى للتعليم العام واللغات والرياضى والخاص والدمج والمجتمعى، وأيضاً للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى، والأول والثانى الثانوى للتربية الخاصة من المكفوفين والصم وضعاف السمع لتنطلق فى 10 يناير الجارى بدلاً من يوم 9 يناير.
جاء ذلك استجابة سريعة لأولياء الأمور وأسر الطلاب، ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستمتاع بأجواء وفرحة أعياد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، بالإضافة إلى إفساح المجال بوقت كافى أمامهم لمراجعة المواد الدراسية المختلفة قبل الامتحانات.
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