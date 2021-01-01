ابعديها عن التفاح والبصل.. أفضل طرق تخزين البطاطس في المنزل



أفضل طرق تخزين البطاطس في المنزل أفضل طرق تخزين البطاطس في المنزل





كشف نقيب الفلاحين، عن انخفاض أسعار البطاطس خلال هذه الفترة في الأسواق، حتى وصل سعرها لحوالي 5 جنيهات للكيلو الواحد.





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ويمكن للسيدات تخزين البطاطس هذه الفترة تجنبا لارتفاع سعرها خلال الفترة المقبلة، وفي هذا التقرير نستعرض طريقة تخزين البطاطس في المنزل.تخزين البطاطس في المنزلتدوم البطاطس لفترة أطول على منضدة المطبخ أكثر من معظم الفواكه والخضروات، ولكنها في النهاية تبدأ في إنبات براعم خضراء وتفقد بعضًا من نضارتها ونكهتها، وإذا كنت تعرف كيفية تخزينها بشكل صحيح فستبقى لأسابيع جديدة أو ربما حتى أشهر لفترة أطول.1- مكان باردأفضل مكان لتخزين البطاطس هو مكان بارد وجاف في مطبخك، مع تهوية جيدة وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويمكن وضعها في خزانة المطبخ، في نطاق درجة الحرارة 45 درجة فهرنهايت إلى 55 درجة فهرنهايت وهو المكان المناسب لتخزين البطاطس، حيث يمكن أن تستمر لأشهر.2- كيس ورقيتعتبر الحقيبة الورقية، أو السلة، أو الوعاء الكبير مثالية لتخزين كومة من البطاطس لأنها تسمح بتدوير الكثير من الهواء، وإذا حملت البطاطس إلى المنزل من المتجر في كيس بلاستيكي، فمن الأفضل إزالتها لتخزينها على المدى الطويل.3- عدم وضع البطاطس في الثلاجةليست هناك حاجة لوضع البطاطس في الثلاجة، ولا يقتصر الأمر على إطالة العمر الافتراضي حتى أكثر من ذلك، ولكن درجة الحرارة الزائدة يمكن أن تكون ضارة بتحويل نشا الخضار إلى سكر.4- البعد عن تخزين البطاطس جانب التفاح والبصلمن الجيد أيضًا تخزين البطاطس بعيدًا عن المنتجات، مثل البصل والموز والتفاح التي تنتج غاز الإيثيلين، مما يتسبب في نضج المنتجات القريبة بشكل أسرع وربما تفسد بسرعة أكبر.