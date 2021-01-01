اشتبك وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على "تويتر"، بعدما قال الأخير إن "الصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم".
وبدأ التلاسن بين الجانبين حين رد لابيد في مقابلة تلفزيونية على سؤال عما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على ضرب منشآت تخصيب اليورانيوم أو مواقع الأسلحة في إيران، وقال إن "إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم حتى تخيلها"، مشددا على أن تل أبيب "ستحمي نفسها من التهديد الإيراني".
وردا على ذلك، وصف عيد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، تصريحات لابيد بـ"المزعجة" مشيرا إلى أنها "مجرد حلم كاذب من نظام إسرائيلي مزيف ضد الأمة الإيرانية العظيمة".
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التعليقات على اشتباك بين وزيري خارجية إيران وإسرائيل على "تويتر"
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