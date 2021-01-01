إسرائيل تعلن نتائج التحقيقات الأولية في سقوط الطائرة العسكرية



حادث تحطم طائرة إسرائيلية حادث تحطم طائرة إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرئيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن النتائج الأولية للتحقيق في حادث تحطم طائرة إسرائيلية، قبالة سواحل حيفا.



وأفاد موقع والاه العبري، أن النتائج الأولية للتحقيق في حادث سقوط مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا على البحر المتوسط، أثبتت أن النيران اشتعلت في محرك المروحية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.



وأوضح الموقع أن قائد المروحية حاول الهبوط اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد المحركات، وطاقم المروحية لم يتمكن من إرسال رسالة استغاثة، بسبب انقطاع الكهرباء.

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وأضاف أن أحد ضباط الطائرة قد حاول إنقاذ الطيارين ، دون جدوى، ولقيا حتفهما.وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إمكانية أن يكون سقوط المروحية العسكرية مساء أمس ناجما عن هجوم سيبراني، تبدو "ضئيلة جدا"، لكن من السابق لأوانه استبعاد ذلك تماما.وقال ران كوخاف، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة 103FM: "نفحص كافة الخيارات لكني لا أعتقد أن هذه كانت عملية معادية وهذا هو الاتجاه الذي سيتبين أنه صحيح. وقد ترددت أمس تقارير كثيرة، ومعظمها ليس صحيحا ومبكرة جدا".وشدد كوخاف أنه عمليا، نحن لا نعرف حتى الآن الإجابة على السؤال" حول سبب سقوط المروحية، "ونحن في بداية التحقيق وكافة الاتجاهات مفتوحة أمامنا".وأضاف: "رأيت التقارير حول مشاهدة كرة نار ما ربما يدل على خلل تقني في المحرك أو شيء آخر. لكني لا أعرف الإجابة بشكل مؤكد على هذه الأمور لقد ارتطموا بالمياه من دون بلاغ مسبق بجهاز الاتصال".وأشار إلى أن الطيارين لم يتمكنا من إطلاق نداء استغاثة.