رسميا الإعلان عن موعد انتخابات نادي الزمالك



انتخابات نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك



أعلن مجلس إدارة الزمالك موعد انتخابات النادي , وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.



وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.



وجاءت أسماء كل المرشحين في الانتخابات كالتالي:

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