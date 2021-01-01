علاج إدمان الترامادول بالأعشاب والأدوية



الترامادول الترامادول

علاج إدمان الترامادول والذى يستخدم لعلاج الآلام المزمنة ويمكن أن يتداخل تناول الترامادول بانتظام مع خطر الإصابة بالإدمان ويهدد الحياة.

يتوفر ترامادول في أقراص وكبسولات طويلة المفعول أو ممتدة المفعول وعند الابتلاع، تظهر آثاره تدريجيًا في غضون أربع إلى ست ساعات.

في حين أن أعراض انسحاب الترامادول لا تهدد الحياة عادة، إلا أنها قد تكون غير مريحة ويصعب التأقلم معها.



علاج إدمان الترامادول



يؤدي الاستخدام المطول لـ المواد الأفيونية إلى تغيير بنية الخلايا العصبية في الدماغ. ستبدأ هذه الخلايا في احتياج الدواء فقط لتعمل بشكل صحيح. عندما تتوقف عن استخدام المواد الأفيونية فجأة، سيتفاعل جسمك، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الانسحاب.



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آلام في العضلاتيمكن أن يؤدي تناول المواد الأفيونية إلى جعل العضلات والأطراف تشعر بالثقل. عندما انسحاب المواد الأفيونية، قد يرتجفون ويعانون من آلام في العضلات.أثناء كل من الإدمان والانسحاب من المواد الأفيونية، يمكن أن يعاني الجسم من عدد من النقص الغذائي.وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص المدمنين على المواد الأفيونية قد يعانون من نقص في الكالسيوم والمغنيسيوم، مما قد يساهم في آلام العضلات وتشنجاتها.يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة وصحية في تحسين التوازن الغذائي. على سبيل المثال، يزيد تناول الموز من تناول البوتاسيوم. يمكن أن يساعد تناول الفيتامينات أو المكملات في مناطق النقص في التعافي وتخفيف الأعراض.حمى وتعرقيمكن أن يسبب انسحاب الترامادول أعراض جسدية مزعجة ويمكن أن يتسبب الانسحاب من المواد الأفيونية في ظهور أعراض مشابهة للإصابة بالأنفلونزا.وتشمل الحمى والقشعريرة والتعرق ويمكن أن يساعد ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة مصنوعة من مواد ماصة، مثل القطن، على امتصاص العرق.يمكن أيضًا أن يساعد استخدام الكمادات الباردة، مثل الفوط المغموسة في الماء البارد أو أكياس الثلج المغطاة بالقماش، الشخص على تقليل درجة حرارة الجسم المرتفعة.يمكن أن يؤدي التعرق المفرط والإسهال الذي يصاحب انسحاب المواد الأفيونية إلى إصابة الشخص بالجفاف.يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى في منع الانزعاج الإضافي الذي يمكن أن يسببه الجفاف. في كثير من الحالات، يمكن أن يساعد استخدام المشروبات الرياضية، في استعادة بعض الإلكتروليتات المفقودة أيضًا عند إصابة الشخص بالجفاف.أعراض انسحاب الترامادولالصداع وآلام الظهريمكن تخفيف آلام وآلام العضلات والصداع وآلام الظهر عن طريق النقع في الماء الساخن، ويمكن أن يساعد الاسترخاء في تحسين النوم. يضاف ملح إبسوم إلى الماء يساعد في تهدئة آلام العضلات.تجنب الحمامات الساخنة أثناء نوبات الحمى. في هذه الحالة، يمكن أن تساعد وسادة التدفئة في تهدئة العضلات المؤلمة مع الحفاظ على برودة باقي الجسم.الانزعاج المستمر والإحباطيمكن أن تكون أعراض انسحاب الترامادول مزعجة يمكن للأفلام والكتب والألعاب المضحكة والوقت الذي تقضيه مع الأصدقاء الداعمين توفير الإلهاء المطلوب عن أعراض الانسحاب.علاج انسحاب الترامادول بالأعشابيمكن أن تشمل العلاجات المنزلية لانسحاب الترامادول بعض الفيتامينات والمكملات العشبية بالإضافة إلى تغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة.هناك أعشاب يعتقد بعض الناس أنها تساعد، مثل الجينسنغ أو الخلطات المختلفة التي يمكن أن تساعد في استعادة كيمياء الدماغ العادية.أسماء ادوية تساعد على التخلص من الترامادولهناك بعض الأدوية التي تساعد على التخلص من الترامادول والتقليل من الرغبة في تناوله مرة أخرى وهي:الميثادول.البوبرينورفين.النالترسكيون.تشمل الأدوية الطبيعية:1-دواء عشبي صينيتم إثبات فعالية تاي كانغ نينغTKN وهو دواء عشبي صيني تقليدي ، في العديد من الدراسات في الحد بشكل فعال من أعراض انسحاب المواد الأفيونية مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية.2-زهرة Passion flowerهي مكمل غذائي يمكن أن يساعد في تقليل القلق والألم وأعراض انسحاب المواد الأفيونية الأخرى. خلصت بعض الدراسات الصغيرة إلى أنه مفيد في تقليل هذه الأعراض، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث. يعتبر بشكل عام آمنًا ولكن يمكن أن يسبب النعاس.3- الجنسنجأظهرت بعض الدراسات أن الجنسنج، وهو دواء صيني تقليدي آخر، يحسن أعراض انسحاب المواد الأفيونية وكذلك الاكتئاب.4-الزنجبيلمن المعروف أن الزنجبيل يحسن أعراض الانسحاب الشائعة لألم البطن والإسهال.يمكن أن تساعد الحبة السوداء، المعروفة أيضًا باسم الكمون الأسود، في مكافحة التعب المرتبط بسحب المواد الأفيونية.يستخدم الوخز بالإبر عادةً لتقليل الرغبة الشديدة في تناول المواد الأفيونية وتقليل القلق وتخفيف الأرق.