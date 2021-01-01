حذرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان تم جمعها من أكثر من 50000 مشارك إيراني ، من أن تناول الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بعض أنواع السرطان.
ووفقًا لموقع express أشارت الدراسة أن تناول الشاي في درجات حرارة ترتفع عن 60 درجة مئوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.
تعد الدراسة إنذار للبعض ممن يتناولون الشاي والمشروبات الساخنة، بل يجب أن ينتظروا أن تبرد حتى أقل من 60 درجة مئوية قبل تناولها لأن خطر الاصابة بالسرطان يزيد بنسبة 90 في المائة
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التعليقات على دراسة تحذر: درجة حرارة الشاي تؤدى إلى مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان
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