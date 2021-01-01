ستصل الكرة الأرضية غدا الثلاثاء 4 يناير 2022 إلى أقرب مسافة من الشمس - الحضيض - عند الساعة 09:52 صباحا بتوقيت مكة (06:52 صباحا بتوقيت غرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي .
ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، إن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا ، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس ( المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس .
إن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪ ، ومع ذلك ، لا يذوب الثلج في النصف الشمالي ، لأن الفصول الأربعة تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.
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التعليقات على عند «الحضيض».. الأرض تصل لأقرب مسافة من الشمس غدا
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