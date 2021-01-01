

"جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب "جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

قررت شركة «جوجل» الأمريكية منح موظفيها في جميع أنحاء العالم مكافأة نقدية إضافية، وذلك بعد تأجيل ‏عودتهم المقررة إلى المكتب إلى عام 2022.‏



وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي «جوجل» حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة «رويترز».



ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة «جوجل» إجمالي هذه المكافأة المالية.

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وتأتي الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان شركة «جوجل» تأجيل عودة موظفيها في أمريكا إلى المكتب، بعدما كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير 2022، وكذلك بعدما تراجعت الشركة عن قرار عودة موظفيها إلى مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.