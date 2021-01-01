"جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

صورة الخبر: "جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب
"جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

قررت شركة «جوجل» الأمريكية منح موظفيها في جميع أنحاء العالم مكافأة نقدية إضافية، وذلك بعد تأجيل ‏عودتهم المقررة إلى المكتب إلى عام 2022.‏

وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي «جوجل» حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة «جوجل» إجمالي هذه المكافأة المالية.

وتأتي الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان شركة «جوجل» تأجيل عودة موظفيها في أمريكا إلى المكتب، بعدما كان من المقرر أن يعودوا في 10 يناير 2022، وكذلك بعدما تراجعت الشركة عن قرار عودة موظفيها إلى مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30983

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager