

تسريب جديد يكشف عن الألوان الرسمية للهاتف Galaxy S22 Ultra تسريب جديد يكشف عن الألوان الرسمية للهاتف Galaxy S22 Ultra

قبل أسابيع قليلة، من الإعلان الرسمي، ظهر تسريب جديد، لصور الهواتف الرائدة، القادمة، Galaxy S22 وGalaxy S22 Ultra، يكشف عن، التصميم الخلفي، والألوان الرسمية، التي ستصل بها، هذه الهواتف، مع العلم بأن، الهاتف سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا، سيدعم القلم المغناطيسي، S Pen، مثل هواتف Galaxy Note، على عكس، باقي هواتف السلسلة، التي لن تدعم القلم.



ووفقا للصور الجديدة، التي ظهرت اليوم، فإن الهاتف Galaxy S22 العادي، سيتوفر للشراء، بأربعة ألوان مختلفة، وهي اللون الأبيض، والأسود، والأخضر، والوردي، وسيحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى 8K، بمعدل 24 إطارا في الثانية، علما بأن، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم OIS، وكاميرا التصوير المقربة، ستأتي بدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التكبير البصري 3X، وOIS، أما الكاميرا الثالثة، ستكون فائقة الاتساع، وستأتي بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.



وبالنسبة للهاتف Galaxy S22 Ultra، سيتوفر بألوان، الأسود، والأبيض، والأحمر، والأخضر، والبورجوندي، بالإضافة إلى أنه، سيضم إعداد كاميرا رباعيا، بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدقة OIS، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/4.9، لكاميرا المنظار المقربة، التي تدعم المثبت البصري OIS، وتكبير بصري 10x، وبدقة 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، لكاميرا التصوير المقربة، التي تدعم تكبير بصري 3x، مع دعم OIS، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع.

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كما أن، كاميرات الهاتف Galaxy S22 Ultra، الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنها، ستصل بمجموعة كبيرة، من المميزات الاحترافية، التي لم تتوفر من قبل، في أي هاتف ذكي، حيث ستدعم، مميزات جديدة، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقلل اهتزاز الكاميرا، وتثبت الفيديوهات، بجودة أفضل بنسبة 58%، عن الجيل السابق.