

سعر ومواصفات الهاتف Cat S62 سعر ومواصفات الهاتف Cat S62

Cat S62، أحد الهواتف الجيدة، التي تم الإعلان عنها، خلال عام 2021، حيث وصل مع، مواصفات ممتازة للغاية، تتمثل في، شاشة عالية الدقة، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى أن، الهاتف مقاوم للغبار، والماء، بشهادة IP68 / IP69، (حتى 1.5 متر لمدة 35 دقيقة)، ومقاومة للسقوط، على الخرسانة حتى 1.8 متر، ومع ذلك، فإن التصميم، قديم نسبيا، مقارنة بالهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Cat S62.



مواصفات الهاتف كات إس 62

تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 18 يونيو، مع شاشة IPS LCD، بحجم 5.7 بوصة، وبدقة 2160×1080 بكسل، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة، Corn­ing Goril­la Glass 6، كما أن الهاتف، يضم كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Cat S62، يضم أيضا، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4،



وبخصوص معالج التشغيل، فيأتي من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 660، المصنوع بتكنولوجيا 14 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 512، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن، الهاتف Cat S62، يعمل بنظام Android 10، وبواجهة المستخدم الأحدث، من شركة Cat، (الهاتف مؤهل للحصول، على تحديث Android 11).

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يحتوي هذا الهاتف، على بطارية، بسعة 4000 ملي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع، Quick Charge 4، والشحن اللاسلكي السريع، ويتم شحنها من خلال، منفذ USB Type‑C 2.0، والهاتف متوافق مع، المعيار العسكري، MIL-STD-810H، ويحتوي كذلك، على مستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، كما أنه يدعم، تركيب شريحة اتصال واحدة، Nano-SIM، ويدعم أيضا، تركيب كارت ميموري microSD، مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، وخاصية NFC.سعر الهاتف Cat S62سعر الهاتف Cat S62، يبلغ حوالي، 500 دولار أمريكي، للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.