Cat S62، أحد الهواتف الجيدة، التي تم الإعلان عنها، خلال عام 2021، حيث وصل مع، مواصفات ممتازة للغاية، تتمثل في، شاشة عالية الدقة، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى أن، الهاتف مقاوم للغبار، والماء، بشهادة IP68 / IP69، (حتى 1.5 متر لمدة 35 دقيقة)، ومقاومة للسقوط، على الخرسانة حتى 1.8 متر، ومع ذلك، فإن التصميم، قديم نسبيا، مقارنة بالهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Cat S62.
مواصفات الهاتف كات إس 62
تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 18 يونيو، مع شاشة IPS LCD، بحجم 5.7 بوصة، وبدقة 2160×1080 بكسل، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 6، كما أن الهاتف، يضم كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Cat S62، يضم أيضا، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4،
وبخصوص معالج التشغيل، فيأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 660، المصنوع بتكنولوجيا 14 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 512، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن، الهاتف Cat S62، يعمل بنظام Android 10، وبواجهة المستخدم الأحدث، من شركة Cat، (الهاتف مؤهل للحصول، على تحديث Android 11).
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