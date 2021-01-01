المربع نت – الساعات الـ 48 الأولى من رالي داكار كانت ساعات مليئة بالأحداث والإثارة في حائل في شمال المملكة، وبعد المرحلة التمهيديّة أمسٍ السبت من جدّة نحو حائل، ومن ثمّ مرحلة الأحد الرسميّة الأولى، كان من المنتظر أن يُواجه المتنافسون يومين ماراثونيين لا يُمكنهم فيهما الحصول على المساعدة.
في حين أن الأمطار الغزيرة التي بدأت من بعد ظهر السبت في حائل وفي كامل المنطقة الشماليّة تسبّبت في سيولٍ وفيضانات في مخيّم الرالي في الأرطاويّة التي نام فيها المتنافسون في خيمٍ من دون ميكانيكييهم ومعدّاتهم. نتيجة لذلك قرّرت “آي اس أو” المنظّمة للرالي اعتبار المرحلتَين الثانية والثالثة يومين طبيعيّين، ما يعني حصول المتنافسين على الدعم في نهاية كلٍ منهما.
"حصاد داكار 2022": إلغاء المرحلة الماراثونية بسبب الأمطار 4
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