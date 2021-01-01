

تويوتا تكشف عن هايلوكس GR Sport الجديدة تويوتا تكشف عن هايلوكس GR Sport الجديدة

أعلنت تويوتا عن أحدث سياراتها هايلوكس GR Sport الرياضية كسيارة مستمدة من شقيقتها المشاركة في رالي داكار.



بالمقارنة مع الفئات الأخرى من هايلوكس تتميز GR Sport بتصميم خارجي جريء مع صادم معاد التصميم وشبك أمام شخم على شكل خلايا النحل واسم تويوتا مع لمسات خارجية منوعة هنا وهناك. في الداخل أضافت الشركة شعارات GR Sport موزعة مع مقاعد رياضية جديدة وتنجيد بالجلد الأسود مع تطريزات حمراء.



كسيارة رياضية من عائلة GR Sport حصلت Hilux على نظام تعليق مطور للمحور الأمامي، وفق تويوتا يوفر تعليق GR Sport “تحسينات كبيرة في خصائص المناولة بما في ذلك جهد التوجيه واستجابة زاوية التوجيه وأداء الخط المستقيم والقيادة المسطحة والشعور المطمئن بالالتفاف مع تحسين راحة الركوب بفضل استجابة سريعة للاهتزازات عالية التردد وزيادة قدرة التخميد”.

تحت غطاء المحرك نجد محرك 2.8 لتر 4 سلندر تيربو ينتج ينتج 201 حصان و500 نيوتن-متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ينقل العزم للعجلات الأربع. ستصل الشركة إلى الوكلاء تويوتا في أوروبا في الربع الثاني من عام 2022 وستعلن عن الأسعار مع اقتراب موعد تدشينها.











