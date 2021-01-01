بخطوات بسيطة.. اكتشف طريقة تنظيف زجاج السيارة دون بصمات أو تلطيخ

يظهر زجاج السيارة متسخًا خلال أيام قليلة من عمليات التنظيف، بفعل تعرضه إلى بصمات اليدين بشكل متكرر أو الغبار المتناثر في الهواء وغيرها ما يجبرك على التنظيف المستمر للزجاج حتى تتمكن من رؤية ماذا يحدث خارج السيارة عند القيادة.
لكن ليصبح الزجاج نظيفًا تمامًا من الداخل والخارج عليك اتباع الخطوات التالية التي يقدمها لك الموقع الأمريكي «familyhandyman»، وأولاها أنه ينبغي في البداية استعمال قطعة قماش جافة، وامسح نوافذ السيارة الداخلية بقطعة القماش تلك، ثم ابدأ بالتنظيف من أعلى إلى أسفل بين الصعود والهبوط.
ومن المفضل استخدام المناشف الورقية بدلًا من الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة حيث إنها لن تترك أليافًا مزعجة على الزجاج.
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