بخطوات بسيطة.. اكتشف طريقة تنظيف زجاج السيارة دون بصمات أو تلطيخ

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بخطوات بسيطة.. اكتشف طريقة تنظيف زجاج السيارة دون بصمات أو تلطيخ

يظهر زجاج السيارة متسخًا خلال أيام قليلة من عمليات التنظيف، بفعل تعرضه إلى بصمات اليدين بشكل متكرر أو الغبار المتناثر في الهواء وغيرها ما يجبرك على التنظيف المستمر للزجاج حتى تتمكن من رؤية ماذا يحدث خارج السيارة عند القيادة.

لكن ليصبح الزجاج نظيفًا تمامًا من الداخل والخارج عليك اتباع الخطوات التالية التي يقدمها لك الموقع الأمريكي «familyhandyman»، وأولاها أنه ينبغي في البداية استعمال قطعة قماش جافة، وامسح نوافذ السيارة الداخلية بقطعة القماش تلك، ثم ابدأ بالتنظيف من أعلى إلى أسفل بين الصعود والهبوط.

ومن المفضل استخدام المناشف الورقية بدلًا من الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة حيث إنها لن تترك أليافًا مزعجة على الزجاج.

والخطوة التالية هو إضافة المنظف مباشرة على قطعة قماش أخرى من الألياف الدقيقة، وكرر تلك العملية أكثر من مرة، وتجنب رش المنظف على الزجاج، إذ إن استخدام المنظف كثيرًا يؤدي إلى أن يصبح الزجاج ضبابيًا، ولا تنسى اختيار منظف الزجاج على أن يكون آمن للاستخدام الداخلي بشرط أن يخلو من الأمونيا.

والمرحلة الثالثة، تقتصر على إزالة منظف الزجاج، بالتنظيف باستعمال قطعة القماش المبللة (الميكروفايبر)، بالطريقة السابقة لإزالة الأتربة نهائيًا، بالتنظيف من الأعلى إلى الأسفل، ثم استعمال قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة، وأخيرًا ستحصل على زجاج جاف ونظيف خالي من أي علامات على السطح الزجاجي، سواء من الداخل أو الخارج.

المصدر: المصرى اليوم

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