سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

صورة الخبر: سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.91 جنيه للبيع و17.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.30 جنيه للبيع و21.00 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.03 جنيه للبيع و49.25 للشراء.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81329

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager