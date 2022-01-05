

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:







سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

قد يعجبك أيضا...

سعر اليوروسعر اليورو 17.91 جنيه للبيع و17.66 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترلينيسعر الجنيه الإسترليني 21.30 جنيه للبيع و21.00 جنيه للشراء.سعر الريال السعوديسعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتيسعر الدينار الكويتى 52.03 جنيه للبيع و49.25 للشراء.