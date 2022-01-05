

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم بقيمة 6 جنيهات تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم بقيمة 6 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التراجع خلال تعاملات الاثنين 3 يناير، حيث تراجع سعر جرام الذهب دون المصنعيه بقيمة 6 جنيهات بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 52 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 792 جنيهًا، وعيار 18 نحو 679 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 905 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6336 جنيهًا.



وأكدت وكالة «بلومبرج»، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن الأسعار العالمية للذهب ظلت كما هي دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع.



وأشارت «بلومبرج»، إلى تراجع الأسعار العالمية للذهب بنسبة 0.03% لتستقر عند 1782.84 دولارًا للأونصة، مشيرة إلى أن الذهب واصل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

قد يعجبك أيضا...

وأكدت وكالة «بلومبرج»، أن مؤشر الدولار الأمريكي أنهى الأسبوع بتغيير طفيف (-0.02%)، وتمكن من الإغلاق فوق مستوى الـ96.