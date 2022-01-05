

وزراء الطاقة في «أوبك+» يبحثون استقرار سوق النفط الخام في ظل أزمة «أوميكرون» وزراء الطاقة في «أوبك+» يبحثون استقرار سوق النفط الخام في ظل أزمة «أوميكرون»

تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري رقم 24 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها المستقلين "أوبك +"، غدًا الثلاثاء، عبر الفيديو، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.



وذكرت منظمة أوبك، في بيان اليوم، أن اجتماع وزراء الطاقة في المجموعة سيبحث مستجدات سوق النفط الخام واستقراره في ظل أزمة "أوميكرون"، ويراجع أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية، كما يحسم مصير الزيادة الشهرية في الإمدادات المطبقة منذ أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميًا، التي من المرجح تمديدها إلى شهر فبراير المقبل.



من جانبه، ذكر تقرير اللجنة الفنية المشتركة لتحالف "أوبك +" عن اجتماعها رقم 58 عبر الفيديو لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية أنه تم استعراض مؤشرات السوق بدقة ورفع التوصيات للاجتماع الوزاري غدا.

كانت منظمة أوبك قد انتخبت في وقت سابق اليوم خبير النفط الكويتي هيثم الغيص في منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارًا من أغسطس المقبل ولمدة 3 سنوات.

