

البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، 3 يناير 2022، وربح رأس المال السوقي نحو 2.467 مليار جنيه ليغلق عند 766.820 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.1% ليغلق عند مستوى 11897 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 50» بنحو 0.82% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، فيما صعد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.11% ليغلق عند مستوى 14146 نقطة، كما قفز «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.1% ليغلق عند مستوى 4698 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.17% ليغلق عند مستوى 2269 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.85% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة.

