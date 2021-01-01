

5 حقائق مذهلة عن «المخللات».. استخدمتها ملكة شهيرة في هذا الغرض 5 حقائق مذهلة عن «المخللات».. استخدمتها ملكة شهيرة في هذا الغرض

يعد المخلل واحدًا من الأطباق التي لا سيما عن الاستغناء عنها على السفرة المصرية، إذ يتم تناوله كمحفز لفتح الشهية، والتمتع بتناول الوجبات والأطعمة المختلفة، ويحتوي طبق المخلل على العديد من عناصر الخضراوات المفيدة كالجزر والخيار والفلفل، والتي يتم تخزينها لفترة ما للحصول على مذاق مالح لها.



لكن على الرغم من الاستخدام الشائع لأطباق المخلل داخل البيوت بمختلف أنحاء العالم، إلا أن الكثير من الأشخاص يغفلون عن معرفة تاريخه، ومدى أهمية استخدامه على مر العصور المختلفة، والتي نستعرض أبرز المعلومات منها، وفق مجلة mentalfloss الأمريكية.



1- جلب الخيار من موطنه الأصلي

لإعداد أطباق المخلل في عام 2030 قبل الميلاد، تم جلب الخيار لإضافته لها من موطنه الأصلي الهند، إلى بلاد الرافدين بالعراق، ليمتد فيما بعد إلى مختلف أنحاء المنطقة والشرق الأوسط.

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2- أمريكا اشتقت اسمها من اسم تاجر مخللاتووفقًا لكتب التاريخ، من المتعارف عليه أن الولايات المتحدة اشتقت اسمها للمرة الأولى «أمريكا» من تاجر الموالح الإيطالي والمستكشف Amerigo Vespucci، كونه أول شخص يفكر بأن سواحل أمريكا الجنوبية ما هي إلا قارة جديدة، وبعد اكتشاف الأمريكتين فيما بعد تمت تسميتهم نسبة له تكريمًا له.3- استخدمتها كليوباترا لغرض شخصيكما يذكر أن الملكة كليوباترا كانت محبة لتناول المخللات بانتظام، معتقدة بأنها تساعدها في الحفاظ على بشرتها وجمالها.4 - تناولها نابليون ويوليوس قيصر لبناء عضلاتهمبينما كان كل من يوليوس قيصر ونابليون بونابرت يعتقدان أنهما يمكنهما بناء عضلات أجسادهما من خلال تناول المخللات، كما حث كل منهما جنوده على تناولها بانتظام كحمية غذائية صحية لهم.5- المخللات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانيةفي الحرب العالمية الثانية تم تخصيص أربعين في المائة من جميع المخللات المنتجة في أمريكا للقوات المسلحة، ومجموعات الحصص التموينية للجنود.