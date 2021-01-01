يقول بحث جديد من جامعة روتجرز الأمريكية إنه إذا قمت بدمج الكركم فى نظامك الغذائى، فقد يقلل ذلك من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض من بينها سرطان البروستاتا، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".
يعتبر الكركمين هو المركب الرئيسي للكركم الذى يعتبر نباتًا يأتى من عائلة الزنجبيل، وقد وجد العلماء أن هذا المركب هو الذي أعطى الكركم خاصية إيجابية، وهناك فوائد صحية أخرى للكركم تتجاوز الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث إن مركب الكركمين الموجود فى الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات.
نتيجة لذلك، يمكن استخدام الكركم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر وغيرها، وقد يكون الكركم فعالًا أيضًا لمرضى التهاب المفاصل، حيث أن وجدت بعض الدراسات الخاصة بتأثير الكركم، تحسنًا كبيرًا في أعراض المرضى المصابين بالتهاب المفاصل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماذا يحدث عند إضافة الكركم إلى نظام غذائى متوازن؟ دراسة توضح
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق