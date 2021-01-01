

ملايين الهواتف من هذا النوع تتوقف عن العمل بدءا من اليوم ملايين الهواتف من هذا النوع تتوقف عن العمل بدءا من اليوم

من المقرر أن تتوقف ملايين من هواتف «بلاك بيري» القديمة رسميًا عن العمل في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، إذ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد عامين من إعلانه، إذ أكدت الشركة الكندية التي تنتج هذه الهواتف أنه بحلول يوم 4 يناير 2022 لن يدعموا مجموعة من الطرازات الخاصة بهم.



طرازات «بلاك بيري» التي ستتوقف عن العمل

القرار الذي أعلنت عنه شركة «بلاك بيري» الكندية في عام 2019 يتضمن طرازات كلاسيكية قديمة، أبرزها طراز «Blackberry 10» بالإضافة إلى الطرازات التي تعمل بنظام «7.1 OS» والنماذج السابقة.



ورفع الدعم يعني أن هذه الطرازات المذكورة لا يمكن من خلالها استخدام أي وظائف اتصال، وعلى الرغم من أنه سيظل المستخدمون قادرين على القيام ببعض الأشياء البسيطة على أجهزتهم القديمة، فإنها ستصبح عديمة الفائدة بشكل كبير بداية من اليوم.

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صراع «بلاك بيري» من أجل البقاءاعتادت شركة «بلاك بيري» أن تكون في طليعة مصنعي الأجهزة المحمولة والذكية، وساعدت في دخول مميزات كثيرة، ومع ذلك، سرعان ما أصبحت في مؤخرة السباق الذي تسيطر عليه شركات مثل أبل وسامسونج.وبعدها أعلنت الشركة في عام 2016 أنها ستبتعد عن صناعة الهواتف الذكية، وبدلاً من ذلك، وضعت نفسها كمصممة ومصنّعة للبرامج، وقررت التمحور نحو صنع أدوات الأمان، وقال الرئيس التنفيذي جون تشين في ذلك الوقت: «تخطط الشركة لإنهاء جميع عمليات تطوير الأجهزة الذكية وستترك هذه الوظيفة لشركاء آخرين».تراجعت حصة «بلاك بيري» في السوق من الهواتف الذكية إلى 0%، وبعد مرور عام حاولت إطلاق هاتف اسمه «Mercury» لتفرض وجودها من جديد في السوق، بمواصفات تتضمن شاشة تعمل باللمس، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع و«مميزات أكثر أمان من تلك المتاحة على هواتف أندرويد»، وقالت الشركة إنها ستركز حول 3 مجالات أساسية هم «الأمان والإنتاجية والموثوقية»، ومع ذلك، لم تستطع أن تعود إلى عهدها السابق وتنافس في السباق.