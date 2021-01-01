

اليوم.. طقس شديد البرودة اليوم.. طقس شديد البرودة

يسود اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وتوقعت الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على المحافظات:

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القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18طنطا الصغرى 11 والعظمى 18دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18بلطيم الصغرى 10 العظمى 19مطروح الصغرى 13 والعظمى 18السلوم الصغرى 10 والعظمى 18سيوة الصغرى 09 والعظمى 17بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18دمياط الصغرى 11 والعظمى 18الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19السويس الصغرى 11 والعظمى 18العريش الصغرى 11 والعظمى 18رفح الصغرى 10 والعظمى 18رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19نخل الصغرى 10 العظمى 17نويبع الصغرى 12 والعظمى 18طابا الصغرى 09 والعظمى 17كاترين الصغرى 02 والعظمى 10الطور الصغرى 13 والعظمى 19شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18بني سويف الصغرى 07 والعظمى 18المنيا الصغرى 07 والعظمى 18أسيوط الصغرى 08 والعظمى 18سوهاج الصغرى 09 والعظمى 19قنا الصغرى 10 والعظمى 20الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21أسوان الصغرى 11 والعظمى 23أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 19شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24حلايب الصغرى 15 والعظمى 22رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 21