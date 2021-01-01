كشفت التحقيقات في اتهام رجل الأعمال أنس السوري صاحب سلسلة مطاعم شهيرة تحمل اسمه في مصر، أن المتهم قام بالتعاون مع 4 آخرين في سرقة مبالغ مالية من أحد الأشخاص في الجيزة.
وأوضحت التحقيقات التي نشرها موقع "القاهرة 24" أن المجني عليه تواصل مع رجل الأعمال أنس السوري، وأخبره رغبته في تحويل مبلغ مالي إلى عملات أجنبية لأغراض ونشاط تجاري.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم أنس السوري أوهم الضحية بأنه يعرف مكتب صرافة جيد، وثم استدرج المجني عليه إلى مكان الواقعة.
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التعليقات على اتهامات جديدة لمالك سلسلة مطاعم "أنس السوري" الشهيرة
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