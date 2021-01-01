استياء في الأهلي بسبب قرعة كأس الرابطة



كأس الرابطة كأس الرابطة



سادت حالة من الاستياء الشديد لدى مسؤولي النادي الأهلي، بعد إجراء قرعة كأس الرابطة المصرية اليوم الإثنين.



وعلم كووورة، أن الأهلي يرى أن القرعة جاءت موجهة وغير عادلة، لما استند إليه مسؤولو رابطة الأندية في حيثيات تسكين الأندية بالمجموعات الثلاث.



ويرى مسؤولو النادي أن القرعة جاءت موجهة، ووضعت الفريق في موقف صعب، عكس ما حدث مع الزمالك وبيراميدز.

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واستند المسؤولون على تصريحات عامر حسين، عضو رابطة الأندية، والذي قال: "حال خروج الأهلي سيتم إنهاء البطولة في وقت قصير، يناسب جميع الأندية المشاركة".ويعكف الأهلي خلال الساعات الجارية على دراسة الموقف بشكل كامل، خصوصا أن القرعة وطريقة إجرائها ومبررات اختيار الملاعب واستبعاد فرق من حسابات المجموعات لتقديرات غير منطقية، أثر سلبا على سيرها، وبدت موجهة أمام الجميع، حسب المسؤولين.ويحاول مسؤولو الأهلي الخروج بقرار مناسب خلال الساعات الجارية، بما يتناسب مع ما حدث في القرعة التي جاءت غير عادلة ولا تليق بتاريخ الأندية المصرية في المنافسات المحلية، حسبما يرى النادي.وكانت قرعة كأس الرابطة قد جاءت على النحو التالي:المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني - فيوتشر إف سي - المصري - مصر المقاصة.المجموعة الثانية: الأهلي - سموحة - البنك الأهلي - الجونة - الإسماعيلي - المقاولون العرب.المجموعة الثالثة: الزمالك - فاركو - إنبي - سيراميكا كليوباترا- غزل المحلة - طلائع الجيش.