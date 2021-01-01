أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، بتحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية في محيط حيفا.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن مروحية هليكوبتر تحطمت في منطقة حيفا يوم الاثنين، بينما تتواجد خدمات الإنقاذ في مكان الحادث.
ونقلت عن مراسلتها أنّا أهرونهايم قولها إن "مروحية إسرائيلية تحطمت قبالة سواحل حيفا شمال إسرائيل. تعمل قوات الإنقاذ التابعة للشرطة والبحرية والقوات الجوية الإسرائيلية وغيرها على إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة".
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التعليقات على بالفيديو.. المشاهد الأولى لسقوط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية في حيفا
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