بالفيديو.. المشاهد الأولى لسقوط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية في حيفا

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صورة الخبر: تحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية
تحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، بتحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية في محيط حيفا.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن مروحية هليكوبتر تحطمت في منطقة حيفا يوم الاثنين، بينما تتواجد خدمات الإنقاذ في مكان الحادث.

ونقلت عن مراسلتها أنّا أهرونهايم قولها إن "مروحية إسرائيلية تحطمت قبالة سواحل حيفا شمال إسرائيل. تعمل قوات الإنقاذ التابعة للشرطة والبحرية والقوات الجوية الإسرائيلية وغيرها على إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة".

ولم تذكر الصحفية المزيد من التفاصيل حول هوية الطائرة وأسباب تحطمها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر توجه فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع سقوط وتحطم الطائرة الإسرائيلية.

https://arabic.rt.com/world/1311071-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7/

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

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