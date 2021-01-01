أكدت إسرائيل أنها ستطلع الولايات المتحدة على الصفقات المهمة التي تبرمها مع الصين، وأنه في حال معارضة واشنطن سيتم إعادة النظر فيها، وذلك على خلفية مخاوف أمريكا من تقارب الصين المتزايد مع إسرائيل.
أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن "مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، المسؤول عن صياغة سياسة الإدارة تجاه الصين ناقش هذه المسألة مع وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، خلال زيارته لإسرائيل قبل حوالي أسبوعين، وكذلك في اجتماع سابق عقده الجانبان في واشنطن".
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التعليقات على الصدام بين أمريكا والصين يقترب إلى "نقطة الغليان".. وإسرائيل في مأزق كبير
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