قصف صاروخي يستهدف قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا

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قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا



تعرضت قاعدة عسكرية تابعة لـ الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، اليوم الاثنين، لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون من جهة مجهولة.

وحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، فإن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، تعرضت للقصف مساء اليوم الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الجيش الأمريكي.

وتلا القصف، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.

وأفادت وسائل إعلام أخري، أن الجيش الأمريكي يقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، نافية القصف الذي تعرضت له قاعدة حقل العمر النفطي.

المصدر: وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك

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