قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات



قرعة كأس الرابطة قرعة كأس الرابطة



أقيمت اليوم قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى في إحدى فنادق القاهرة بمشاركة كل أندية الدوري الممتاز.



وتقرر أن يكون الأهلي والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات.



وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

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المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشرالمجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيليالمجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركومواعيد مباريات المجموعة الأولىالأربعاء 12 ينايرإيسترن كومباني أمام فيوتشر - الساعة 2:30 عصراالمصري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرابيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساءالأحد 16 ينايرفيوتشر أمام بيراميدز - الساعة 2:30 عصرامصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني - الساعة 5:00 مساءالاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساءالخميس 20 ينايرإيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرابيراميدز أمام المصري - الساعة 5:00 مساءفيوتشر أمام مصر للمقاصة - الساعة 5:00 مساءالأربعاء 26 ينايرالمصري أمام فيوتشر - الساعة 2:30 عصراالاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصراإيسترن كومباني أمام بيراميدز - الساعة 5:00 مساءالأحد 30 ينايرفيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساءإيسترن كومباني أمام المصري - الساعة 5:00 مساءبيراميدز أمام مصر للمقاصة - الساعة 5:00 مساءمواعيد مباريات المجموعة الثانيةالخميس 13 ينايرالأهلي أمام الجونة - الساعة 2:30 عصراسموحة أمام الإسماعيلي -الساعة 5:00 مساءالمقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساءالاثنين 17 ينايرالإسماعيلي أمام الأهلي - الساعة 2:30 عصراالبنك الأهلي أمام سموحة - الساعة 5:00 مساءالجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساءالجمعة 21 ينايرالإسماعيلي أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصراسموحة أمام الجونة - الساعة 2:30 عصراالأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساءالخميس 27 ينايرالمقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصراالجونة أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصراسموحة أمام الأهلي - الساعة 5:00 مساءالأحد 30 ينايرالأهلي أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصراالاثنين 31 ينايرالإسماعيلي أمام الجونة - الساعة 5:00 مساءسموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساءمواعيد مباريات المجموعة الثالثةالجمعة 14 ينايرالزمالك أمام إنبي - الساعة 2:30 عصراسيراميكا كليوباترا أمام فاركو - الساعة 5:00 مساءغزل المحلة أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساءالثلاثاء 18 ينايرفاركو أمام الزمالك - الساعة 2:30 عصراطلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساءإنبي أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساءالسبت 22 ينايرفاركو أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصراسيراميكا كليوباترا أمام إنبي - الساعة 2:30 عصراالزمالك أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساءالجمعة 28 ينايرغزل المحلة أمام فاركو - الساعة 2:30 عصراإنبي أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصراسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك - الساعة 5:00 مساءالثلاثاء 1 فبرايرفاركو أمام إنبي - الساعة 5:00 مساءسيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساءالزمالك أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساءنظام كأس الرابطةتقام منافسات كأس الرابطة بمشاركة 18 ناديا وهم أندية الدوري المصري الممتاز.سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة.ويلعب كل فريق خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى نصف النهائي.ومن المقرر أن يتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.وتقام منافسات دور المجموعات بداية من 12 يناير الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه.بينما نصف النهائي والنهائي سيتم إقامتهما في فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل.وتخوض الأندية منافسات كأس الرابطة في غياب اللاعبين الدوليين وسيتم إقامة المباريات بعيدا عن موعد لقاءات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.ويلعب منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.