

طرق تنظيف مقلاة الزيت طرق تنظيف مقلاة الزيت

طرق تنظيف مقلاة الزيت تحتاج إلى مجهود كبير والعديد من الحيل لتنظيفها، وقد يكون تنظيف مقلاة الزيت من الخارج أصعب من تنظيفها بالداخل.



حيث إن مقلاة الزيت من الخارج يتكون عليها الزيوت المحترقة مع التصاقها بفضل الحرارة الشديدة ولكن نقدم لكي اليوم طرق تنظيف مقلاة الزيت من الخارج.



طرق تنظيف مقلاة الزيت من الخارج

الخطوة 1: خشن

اقلب المقلاة رأسًا على عقب وقم بتمرير بعض الصوف الصلب فوق القاع المحترق.

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الخطوة الثانية: أضف الملح وصودا الخبزرش القليل من الملح على القاع. افعل نفس الشيء مع قليل من صودا الخبز.رش صابون الأطباق على كل شيء (بما يكفي لنشره عبر القاع) ، وافركه بالصوف الفولاذي لدمج كل شيء.الخطوة 4: دعها تجلسضع المناشف الورقية في جميع أنحاء الجزء السفلي ، واغمسها تمامًا بالخل الأبيض واتركها لبضع دقائق بينما يعمل الخليط لتنظيف مقلاة الزيت من الخارجالخطوة 5: كشف قاع المقلاة النظيفقم بإزالة المناشف الورقية ، وامسح المادة اللزجة وتلمعها بالفويلنظف المقلاة المحترقة بالخل وصودا الخبزاستشاري تغذية: الزيت الحار يقلل الكوليسترول.. وتحذر من تعرض الدهون الصحية للهبلتجنب آثاره الجانبية.. تعرف على أضرار زيت السلمون للجسمالخل منظف رائع متعدد الأغراض استخدمه كمطهر ومنظف زجاج غير سام ، استخدمه في المطبخ أيضًا.اسكبي طبقة صغيرة من مقادير متساوية من الماء والخل الأبيض في قاع الإناء.سخني الخل المخفف على الموقد واتركيه حتى الغليان.بعد أن يغلي لمدة دقيقة ، أخرجه من الحرارة وصفي الخل في الحوض.أضف ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى المقلاة الفارغةصودا الخبز مادة كاشطة تساعد على إزالة البقع. استخدم وسادة التلميع لتدليك صودا الخبز للتخلص من أي علامات حروق متبقية في قاع المقلاة.اشطفه نظيفًا.