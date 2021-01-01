ترتيب السرير أبرزها .. 4 عادات صباحية خاطئة يجب التوقف عنها



عادات يومية خاطئة عادات يومية خاطئة





لكل منا طقوسه الصباحية التي تساعدنا على الاستيقاظ وبدء اليوم، ولكن ليست كل العادات جيدة، ويشير الخبراء إلى العادات التي نحتاج إلى التخلص منها.



عادات يومية خاطئة

1- الاستحمام

إذا كنت معتادًا على الإستحمام ، فاحرص على درجة حرارة الماء، والماء الساخن له تأثير مريح ، وهذا هو السبب في أنك تنام مرة أخرى بعد الاستحمام في الصباح، لذلك عليك بالاستحمام بماء بارد ينعشك ويحفز نشاط المخ ويحفز جهاز المناعة.

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