ترتيب السرير أبرزها .. 4 عادات صباحية خاطئة يجب التوقف عنها

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عادات يومية خاطئة



لكل منا طقوسه الصباحية التي تساعدنا على الاستيقاظ وبدء اليوم، ولكن ليست كل العادات جيدة، ويشير الخبراء إلى العادات التي نحتاج إلى التخلص منها.

عادات يومية خاطئة
1- الاستحمام
إذا كنت معتادًا على الإستحمام ، فاحرص على درجة حرارة الماء، والماء الساخن له تأثير مريح ، وهذا هو السبب في أنك تنام مرة أخرى بعد الاستحمام في الصباح، لذلك عليك بالاستحمام بماء بارد ينعشك ويحفز نشاط المخ ويحفز جهاز المناعة.

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2- الهاتف المحمول
كثير من الأشخاص لديهم عادة استخدام الهاتف المحمول بمجرد أن يفتحوا أعينهم ليروا ما هو جديد على الشبكات الاجتماعية، لكن الخبراء يحذرون من هذه العادة.

وأشار الخبراء، إلى أنه ليس من الجيد أن نبدأ اليوم بالنظر إلى حياة الآخرين.

3- ترتيب السرير

إذا كنت تنتمي إلى مجموعة الأشخاص الذين يرتبون السرير بمجرد خروجهم منه ، فاعلم أنه ليس عادة جيدة لأنك بهذه الطريقة تخلق بيئة مثالية لتطور العث، لا يمكن أن تتبخر الرطوبة الناتجة عن التعرق الليلي في الفراش بسرعة كافية حتى لو كان السرير مشدودًا، ومن الأفضل تحضير السرير بعد فترة وجيزة، عندما يجف الفراش.
4- غسل الأسنان
إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الوجبة مباشرة، فإن مينا الأسنان بهذه الطريقة تصبح حساسة، خاصة إذا كنت تتناول وجبة الإفطار من الفاكهة أو الحمضيات أو الصودا.

بدلًا من استخدام فرشاة أسنان، اشطف فمك أولاً بالماء وبالتالي أزل بقايا الطعام بخيط تنظيف الأسنان، لأن تنظيف أسنانك بالفرشاة موصى به فقط بعد 30 دقيقة من تناول الطعام.

المصدر: elbalad

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