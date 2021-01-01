علاجات فعالة للشيب المبكر للشعر



الشيب المبكر للشعر الشيب المبكر للشعر





نريد جميعًا أن يكون شعرنا صحيًا ولامعًا وأسودًا. ولكن بسبب عوامل مثل نمط الحياة أو النظام الغذائي أو عدم التوازن الهرموني ، أصبح الشيب المبكر للشعر شائعًا بشكل متزايد هذه الأيام في حين أن تلوين الشعر قد يخفي تلك الخيوط الفضية لفترة من الوقت، إلا أنه مجرد حل مؤقت.



ومع ذلك، لا داعي للقلق بعد الآن حيث يمكنك منع وعكس الشيب المبكر لشعرك باستخدام بعض العلاجات البسيطة في المنزل. وفقًا لخبير الأيورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار ، "يمكن عكس الشيب المبكر للشعر بمساعدة الأيورفيدا ". شارك الخبير بعض العلاجات البسيطة لمنع تحول خصلاتك إلى اللون الرمادي.

قد يعجبك أيضا...

ادمجي علاجات للحصول على شعر أسود لامع.* تزييت شعرك هو الأهم. اقترح الدكتور بهافسار تزييت الشعر "مرتين في الأسبوع".* تناول الأطعمة الحلوة والمرة "تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة والمالحة والمقلية والمخمرة والتي لا معنى لها والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والمواد الغذائية غير النباتية".* وضع قطرتين من سمن البقر في فتحتي الأنف ليلاً قبل النوم.كما ان النوم مبكرًا مهم جدًا"كلما كانت نوعية نومك أفضل ، كانت جودة شعرك أفضل. قالت: "حاولي أن تكوني في الفراش بحلول العاشرة مساءً".* أدخل أوراق الكاري وبذور السمسم والأملا والقرع المر والسمن البقري في نظامك الغذائي.* لا تغسل الشعر بالشعر الساخن.علاوة على ذلك ، شارك الدكتور بهافسار أيضًا علاجات بسيطة باستخدام زيت جوز الهند يمكن استخدامها لمنع شيب الشعر المبكر. اقترحت استخدامه مع ،جل الصبار : اخلطي الجل بزيت جوز الهند وضعيه على الشعر.مسحوق (عنب الثعلب الهندي) : سخني 2 ملعقة صغيرة من المسحوق في 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند حتى يصبح لونه أسود. ضعيه على شعرك بعد أن يبرد.أوراق الكاري : سخني حفنة من أوراق الكاري بزيت جوز الهند حتى يتحول لونها إلى اللون الأسود. قم بتبريده وتطبيقه على فروة الرأس. "يمكنك أيضًا تناول أوراق الكاري كجزء من نظامك الغذائي. وهي تحتوي على فيتامينات متعددة ومكواة تساعد على منع ظهور الشيب ".