ميليشيا الحوثي تسطو على سفينة شحن قبالة الحديدة



ميليشيا الحوثي تسطو على سفينة شحن ميليشيا الحوثي تسطو على سفينة شحن



قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الاثنين، إن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو المسلح من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبالة مدينة الحديدة اليمنية.



وأوضح التحالف العربي، أن سفينة الشحن "روابي" كانت تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.



وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، أن سفينة الشحن تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 دقيقة من مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة .

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ونبه التحالف إلى أن عملية القرصنة من قبل الحوثيين تشكل تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.كما أكد أن الميليشيات تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادىء القانون الدولي الإنساني ودليل "سان ريمو" بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار.وشدد التحالف العربي على أن قواته ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل التعامل مع هذا الانتهاك.وكانت البحرية البريطانية قالت في وقت سابق، الأحد، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر.واوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، فيما نصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.وتتصاعد المخاوف في هذه المنطقة، لا سيما مع قربها من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي أضحت مصدر تهديد كبير للملاحة الدولية.