

أسعار 2022.. زيادة 5 آلاف لسيارة سكودا سكالا الجديدة أسعار 2022.. زيادة 5 آلاف لسيارة سكودا سكالا الجديدة

كشفت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارتها سكالا 2022، والتي جاءت بزيادة بلغت 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المروحة في السوق المحلية.



حيث بلغ سعر الفئة الأولى 370 ألف جنيه بدلاً من 365 ألفاً، وجاء سعر الفئة الثانية 440 ألف بدلاً من 435 ألفاً، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة من أول يناير من العام الجديد.



مواصفات سكودا سكالا 2022

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وتتوفر سكودا سكالا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر وسحب طبيعي للهواء بقوة 110 حصان، ليعطي عزم أقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات يعمل بمنظومة الجر الأمامي، ويمكن السيارة من التسارع من السكون حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 11.8 ثانية، لتصل إلى سرعتها القصوى 188 كم/ ساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.2 لتر لكل 100 كم.وتأتى السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان منها؛ وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي مع خاصية إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية، مثبت سرعة، نظام منع انغلاق المكابح مع مساعد الفرامل، نظام منع تشغيل المحرك الإلكتروني، نظام التحكم على المنحدرات، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، نظام ثبات الكتروني، والتحكم في عزم المحرك عند السحب، ونظام التحكم في الجر، ونظام القفل التفاضلي، نظام منع سرقة إلكتروني من دون مفتاح.