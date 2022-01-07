

القمر الأسود والخسوف وزخات الشهب .. أحداث فلكية مثيرة في انتظارنا عام 2022 القمر الأسود والخسوف وزخات الشهب .. أحداث فلكية مثيرة في انتظارنا عام 2022

ينتظر سكان الأرض سلسلة من الأحداث الفلكية المذهلة بحلول العام 2022، من عروض زخات الشهب الرائعة إلى الخسوف الكلي للقمر.



وتشمل أهم الأحداث الفلكية لعام 2022 أربع فرص لرؤية عطارد وتسع فرص لمشاهدة زخات الشهب، من بين أحداث أخرى.



ويمكن لعشاق الفلك الاستمتاع بهذه الأحداث والظواهر التي ستزين سماء الليل خلال العام المقبل، من خلال تسجيل التواريخ الرئيسية لكل حدث والاستعداد للاستمتاع بمشاهدته في موعده المنتظر.

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وفي ما يلي قائمة كاملة بتواريخ الأحداث الرئيسية والممتعة التي ستشهدها سنة 2022.القمر الجديدتصف عبارة القمر الجديد المرحلة القمرية التي تكون فيها الشمس والأرض على جانبي القمر.وفي علم الفلك، يمثل القمر الجديد المرحلة القمرية الأولى، عندما لا يمكن رؤية القمر في السماء.وبالنسبة لمراقبي النجوم، يمكن أن توفر هذه المرحلة القمرية فرصة واضحة لمراقبة الأجسام الباهتة مثل المجرات والعناقيد النجمية.ووفقا لتقويم موقع SeaSky الفلكي للأحداث السماوية، فإن التواريخ الرئيسية للبحث عن قمر جديد هي: 2 يناير، و1 فبراير، و2 مارس، و1 أبريل، و30 أبريل، و30 مايو، و29 يونيو، و28 يوليو، و27 أغسطس، و25 سبتمبر، و25 أكتوبر، و23 نوفمبر، و23 ديسمبر.زخات الشهبزخات الشهب هو حدث سماوي يُرى فيه عدد من النيازك تنشأ من نقطة واحدة في سماء الليل.وهذه الشهب ناتجة عن تيارات من الحطام الكوني تسمى النيازك تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية للغاية على مسارات متوازية.ومن المتوقع حدوث عدد من زخات الشهب في عام 2022، على الرغم من أنه لن تكون جميعها مرئية من الأرض.ومن الأفضل ملاحظتها في الليل تحت سماء مظلمة، بعيدا عن التلوث الضوئي للمدن.ومن المعروف أن كوادرانتيدس هي أول حدث انهمار نيزكي سنوي، وسيكون عشاق الفلك على موعد مع هذا الحدث بحلول 3 و4 يناير، ثم تتوالى عروض زحات الشهب في الأشهر الموالية، ليكون ختامها في 21 و22 ديسمبر مع زخات شهب التوأميات.الخسوف الكلي للقمريحدث الخسوف الكلي عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر، ما يمنع أشعة الشمس المباشرة من إضاءة القمر.وسيشهد سكان الأرض خلال سنة 2022 خسوفان كليان للقمر، أولهما في 16 مايو 2022، والثاني في 8 نوفمبر 2022.عطارد المرئييكون عطارد مرئيا عندما يصبح الكوكب أكثر سطوعا ويسهل رؤيته في سماء الليل نظرا لقربه من الأرض.وفي كثير من الأحيان، في هذا الوقت، يمكنك رؤيته من دون تلسكوبات، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية تبلغ 19.2 درجة من الشمس. وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة الكوكب حيث سيكون في أعلى موقع له فوق الأفق.ومن الأفضل مراقبة عطارد بعد غروب الشمس مباشرة في السماء الغربية، ويمكن متابعة هذا الحدث في 4 فرص على امتداد العام المقبل، في المواعيد التالية:- 7 يناير 2022- 16 فبراير 2022- 6 يونيو 2022- 31 ديسمبر 2022كسوف جزئي للشمسأثناء الكسوف يمر القمر بين الأرض والشمس، ما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى كوكبنا، وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة الكسوف.وسيكون كسوف العام الجديد جزئيا، ما يعني أن القمر سيمر أمام جزء من الشمس بدلا من تغطيتها كليا.وبمعنى أوضح، يحدث الكسوف الجزئي للشمس عند عدم اصطفاف الشمس والقمر والأرض في خط مباشر، فيغطي القمر جزءا من الشمس. ويمكن عادة ملاحظة هذه الظاهرة من الأرض.وسيشهد العام الجديد حدثي كسوف جزئي، الأول بتاريخ 30 أبريل 2022، والثاني في 25 أكتوبر 2022تجمع ثلاثة من الكواكب معارعم أن بداية العام الجديد ستكون هادئة من حيث الأحداث الفلكية، لكنها ستنطلق بتجمع ثلاثة كواكب في سماء الصباح الباكر في نهاية شهر مارس.وسيظهر كل من المريخ وزحل والزهرة قريبين للغاية قبل شروق الشمس خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس. وسيكون الثلاثي قريبا جدا لدرجة أنها ستكون في نفس مجال الرؤية لبعض التلسكوبات والمناظير. ولكن لن يكون ممكنا رؤية حلقات زحل من دون تلسكوب.القمر الأسودمن المنتظر أن تشهد الأرض القمر الأسود الوحيد لعام 2022 في 30 أبريل، والذي لن يكون بالإمكان رؤيته، حتى بمساعدة التلسكوبات.ويحدث القمر الأسود كل 32 شهرا تقريبا وفي بعض الأحيان يؤثر فقط على مناطق زمنية معينة.ويشار إلى أن القمر الأسود لشهر أبريل هو نظير القمر الأزرق، ويستخدم لوصف القمر الجديد الثاني في الشهر. ولا يمكن ملاحظة الأقمار الجديدة، حيث إنه الوقت الذي يكون فيه الجانب المضيء من القمر متجها بعيدا عن الأرض.على الرغم من أنه لا يمكن رصد القمر الأسود في السماء، إلا أن هذا هو الوقت المناسب من الشهر لمشاهدة النجوم حيث لا يوجد تلوث ضوئي طبيعي من القمر، ما يمنح مراقبي السماء مناظر أكثر قتامة للكون.ظهور أول قمر عملاق في عام 2022سيبدأ أول عرض من أصل ثلاثة للقمر العملاق في 14 يونيو من العام 2022.وتحدث الأقمار الفائقة أو العملاقة، عندما يكون هناك قمر مكتمل بالقرب من الحضيض، أو أقرب نقطة في مدار القمر إلى الأرض. والنتيجة هي اكتمال القمر يكون أكبر قليلا وأكثر إشراقا من غيره على مدار العام، على الرغم من صعوبة ملاحظة الفرق.وسيتبع قمر يونيو العملاق توهج القمر العملاق الثاني في 13 يوليو والثالث يوم 12 أغسطس.